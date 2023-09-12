محمد الباز: مصر لم تتأخر عن دعم الأشقاء في ليبيا والمغرب

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن مصر تثبت اليوم إنسانيتها وقدرتها، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع قادة القوات المسلحة، وبلور موقف مصر سياسيا وإجرائيا، مما يحدث في ليبيا والمغرب.

سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين

وأضاف «الباز»، خلال تقديم برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، قائلا: «هذا يوم مصري بامتياز، تؤكد مصر قدرتها وعروبتها وقوميتها وإنسانيتها في المقام الأول، رغم أن لدينا أزمة لكن لا نتأخر عن دعم الاشقاء ومساندتهم بكل ما نملك».

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس لتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا، وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبي الشقيق في تخفيف آثار الإعصار المدمر الذي أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين، أقلعت 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة الى دولة ليبيا، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية.

تخفيف آثار الإعصار

وشملت المساعدات كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية وأطقمًا للبحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من جمعية الهلال الأحمر، للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ وتخفيف آثار الإعصار المدمر الذي ضرب السواحل الليبية خلال الأيام الماضية، لتؤكد عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين.