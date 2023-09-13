«الوطني للعمل الأهلي» يزيل المعاناة.. ورشة خياطة لـ«محمود» وكرسي كهربائي لـ«محمد»

تحولت حياة محمود محمد سليم بشكل جذري، بعد أن ساعده التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في إنشاء مشروع «ورشة خياطة» لمساعدته وأسرته في حياته اليومية، بعد أن حاصرته المشاكل لفترة طويلة إلا أنه قرر السعي والتقديم في إحدى مبادرات التحالف لإنشاء مشروع يساعده وأسرته، وبعد أشهر قليلة تسلم المشروع بالفعل وبدأ الإنتاج.

استلام ماكينة الخياطة

وقال «أنا مش مصدق اللي بيحصل معايا والله في فترة بسيطة استلمت ماكينة خيطت والورشة اشتغلت، فعلا الدولة اتغيرت والناس وقفوا معايا»، بهذه الكلمات بدأ محمود محمد سليم حديثه لـ«الوطن»، مؤكدا على استلامه مشروع ورشة خياطة بدون تحمل أعباء مالية أو أقساط.

تحولت حياته للأفضل

وأضاف «أنا مش مصدق نفسي، بقى عندي مشروع وبكسب وراحت نفسيا وأسرتي أصبحت سعيدة بدعم الدولة ووقوفها بجوارهم في هذه الأزمة، وهو ما سيحول حياتهم للأفضل، بحسب وصفه»

وأوضح «سليم» الذي يقيم في مركز الواسطى، إن المشروع الذي قدمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنه استلم ماكينة الخياطة وحضر محافظ بني سويف ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وشجعوني على العمل والإنتاج وأبلغوني أنهم سيقومون بمتابعة المشروع بشكل شهري للتأكد من استمرار نجاح التجربة أو تقديم مساعدة إضافية، وفي حالة استمرار نجاح المشروع سيتم تقديم مكافأة لي».

نماذج للمشروعات التنموية

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قد تفقد بعض نماذج لمشروعات تنموية صغيرة تم تنفيذها ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين جمعية الأورمان ومؤسستى حياة كريمة وأبوهشيمة الخير، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمركز الواسطى.

وعبر محمد أحمد عبد الشافي، عن سعادته باستلام كرسي كهربائي متحرك من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قائلا: «الحمد لله استلمت الكرسي بكل سهولة وفي الحقيقة لم اتوقع اسلامي للكرسي الكهربائي بتلك السرعة».

شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي

وتابع «أتوجه بكل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إطلاقه لتلك الأعمال والمبادرات التي تساعد المواطن المصري وتخفف العبء عنه، كذلك شكرا للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي بدأ في توزيع الأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة على ذوي الهمم بمركز شباب ببا جنوب محافظة بني سويف».