عضو التحالف الوطني: تصديق الرئيس السيسي على قانون التحالف خطوة جيدة لتحقيق أفضل استثمار للعمل التنموي (حوار)

قالت مارجريت مينا، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون التحالف خطوة جيدة لتحقيق أفضل استثمار للعمل التنموى.. وإلى نص الحوار:

ما رأيك فى تصديق الرئيس السيسى على قانون التحالف الوطنى؟

- تصديق الرئيس السيسى على قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى خطوة ثابتة لتحقيق أفضل استثمار للعمل التنموى فى مصر والمجتمع الأهلى وجميع الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلى الخاصة بأحكام قانون تنظيم العمل الأهلى 149 لسنة 2019، والقانون تتماشى مواده مع أحكام الدستور المصرى وقانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، بالإضافة إلى أن التحالف الوطنى غير هادف للربح وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفنى والإدارى.

مارجريت مينا: ملتزمون بزراعة مليون فدان قمحاً فى المرحلة الثانية من مبادرة «ازرع» لتحقيق الخير للمصريين

ما المستهدف من المرحلة الثانية من مبادرة «ازرع»؟

- حلمُنا فى تحقيق المخطط فى المرحلة الأولى أصبح «حقيقة» وملتزمون بالعمل فى مبادرة «ازرع» فى المرحلة الثانية حتى نحقق الحلم الأكبر بالوصول إلى ٥٠٠ ألف مزارع وزراعة مليون فدان قمحاً، والتحالف الوطنى يقوم بعمل عظيم فى التنسيق بين مجهودات مؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق الخير للمصريين.

ما أهمية التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى؟

- التحالف الوطنى يتكون من 23 منظمة مجتمع مدنى، والاتحاد العام للجمعيات، بجانب مبادرة «حياة كريمة»، والهدف الرئيسى من التحالف هو تعزيز التنسيق والتعاون بين منظمات المجتمع المدنى، وتوحيد قواعد البيانات لتتسم بالدقة والإتاحة، والتخطيط الجيد للمشروعات والخطط والخدمات التنموية بطرق منظمة، من أجل تغطية أكبر قدر ممكن من المستهدفين من المواطنين الأكثر احتياجاً والأوْلى بالرعاية فى جميع ربوع الدولة.

هل هناك أهداف أخرى للتحالف؟

- هناك العديد من الأهداف التى تعمل مؤسسات التحالف على تحقيقها، منها تطوير آليات منظمة لتقسيم العمل بين الهيئات والمؤسسات الشريكة، وتنفيذ أنشطة تبادل الخبرات والمعرفة بين أعضاء التحالف، فضلاً عن سعى التحالف إلى توحيد جهود العمل الأهلى لخدمة الفئات المستهدفة والعمل على التنسيق بين المؤسسات حتى يحظى كل فرد فى المجتمع بالاستفادة القصوى.

ما المجالات التى يركز عليها التحالف لخدمة المواطن؟

- التحالف الوطنى ومؤسساته يركزون على العديد من المحاور التى تخدم المواطن البسيط، وذلك من خلال تقديم العديد من الخدمات فى مجالات متنوعة، من بينها مجال الأمن الغذائى، والدعم، ومجال التمكين الاقتصادى، والمكون الاجتماعى، والمكون الصحى، والتحالف الوطنى يعد من الإنجازات فى عهد الرئيس السيسى ويخدم ملايين المواطنين فى العديد من القرى والنجوع داخل الدولة.

هل أعطى التحالف الوطنى دفعة لمنظمات العمل المدنى من أجل التطوير؟

- بالتأكيد، التحالف الوطنى من أهم الإنجازات التى تحققت على الأرض المصرية خلال السنوات الماضية، وذلك يعطى دفعة أكبر لمشاركة أوسع وأكثر عمقاً لمنظمات المجتمع المدنى فى التخطيط والتطوير والتنفيذ للبرامج التنموية كجزء من الخطة الإجمالية التنموية للدولة، وبالأخص فى المبادرات التنموية مثل مبادرة «حياة كريمة».

«حياة كريمة» يتسم بالتنظيم والشمولية ودمج الجميع لمواجهة مشكلات المواطنين الأكثر احتياجاً

ما رأيك فى مبادرة «حياة كريمة» ودورها فى القرى الأكثر فقراً؟

- مشروع «حياة كريمة» هو مشروع القرن لأنه من المبادرات الإنسانية العظيمة ليس على مستوى مصر وإنما على المستوى الإقليمى والعالمى، فضلاً عن دوره فى تفعيل دور الشباب من الجنسين فى العمل التطوعى و«حياة كريمة» يتسم بالتنظيم والشمولية ودمج الجميع لمواجهة مشكلات حقيقية وحياتية للمواطنين الأكثر احتياجاً والأوْلى بالرعاية فى الريف.

ما رأيك فى منظمات المجتمع المدنى فى مصر؟

- نمتلك العديد من منظمات المجتمع المدنى التى تعد من النماذج الرائعة والمحبة للوطن والمخلصة فى تأدية دورها التنموى من أجل المساهمة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص فى تحسين نوعية الحياة للمواطنين الأكثر احتياجاً.

دور الجمعيات الأهلية

الجمعيات الأهلية تعد من القطاعات المهمة التى تلعب دوراً كبيراً فى تحقيق الأجندة الوطنية التنموية ورؤية مصر 2030، والسبب فى ذلك يرجع لأن العملية التنموية تحتاج إلى تضافر كل الجهود القادرة على العمل والتى لديها خبرات تؤهلها للعمل فى المنظومة التنموية.