الهلال الأحمر المصري: تجهيز معونة كاملة تزن 87 طنا لإرسالها إلى ليبيا

قال لطفي غيث، مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، إن هناك مساعدات موجهة لكل من ليبيا والمغرب، حيث تم رصد الاحتياجات الأساسية لهما في ظل الكوارث الطبيعية التي ضربت البلدين.

تجهيز معونة كاملة في حدود 87 طنا

وأضاف غيث، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج «من مصر» الذي يذاع على قناة «cbc»: «تم تجهيز معونة كاملة في حدود 87 طنا، تضم مساعدات غذائية وأغطية ومراتب وملابس وأحذية، وكل ذلك تم تجهيزه لإرساله للأشقاء».

تجهيز فريق متخصص من رجال الإنقاذ المدربين في مصر

وقال: «يتم الآن تجهيز فريق متخصص من رجال الإنقاذ المدربة في مصر، وهي ضمن أفضل الفرق المدربة في الشرق الأوسط للتعامل مع كوارث السيول وأمطار عنيفة، وهذا الفريق من المتطوعين، وهو مدرب على أعلى مستوى من التدريب، وهو في طريقه إلى ليبيا الآن، ويتم التواصل مع الهلال الأحمر الليبي، لتحديد الاحتياجات اللازمة لهم من المواد الأساسية بخلاف المساعدات التي يتم تقديمها، ومصر ليست المرة الأولى التي ترسل فيها فرقا للإنقاذ».