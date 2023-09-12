مصر ترسل مساعدات إنسانية للشعب الليبي بتوجيهات رئاسية (فيديو)

أقلعت 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، متجهة إلى ليبيا محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا، في إطار تضامن مصر مع الشعب الليبي الشقيق؛ لتخفيف آثار العاصفة المدمرة «دانيال» التي أدت لسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المصابين.

وتشمل المساعدات كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية، وأطقمًا للبحث والإنقاذ، وعربة إغاثة، ومجموعات عمل من جمعية الهلال الأحمر؛ للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ، وتخفيف آثار العاصفة المدمرة التي ضربت السواحل الليبية، خلال الأيام الماضية.

تأتي المساعدات المصرية إلى جارتها الشقيقة ليبيا؛ لتؤكد عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين.