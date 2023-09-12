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مصر ترسل مساعدات إنسانية للشعب الليبي بتوجيهات رئاسية (فيديو)

كتب:

محمد مجدي
06:55 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
لوجو القوات المسلحة

لوجو القوات المسلحة

أقلعت 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، متجهة إلى ليبيا محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا، في إطار تضامن مصر مع الشعب الليبي الشقيق؛ لتخفيف آثار العاصفة المدمرة «دانيال» التي أدت لسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المصابين. 

وتشمل المساعدات كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية، وأطقمًا للبحث والإنقاذ، وعربة إغاثة، ومجموعات عمل من جمعية الهلال الأحمر؛ للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ، وتخفيف آثار العاصفة المدمرة التي ضربت السواحل الليبية، خلال الأيام الماضية.

تأتي المساعدات المصرية إلى جارتها الشقيقة ليبيا؛ لتؤكد عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.