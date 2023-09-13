«حماية المستهلك» توجه نصائح عند شراء حلوى المولد.. «السر في اللون»

أطلقت وحدة حماية المستهلك بمحافظة سوهاج عبر مبادرتها التوعوية لتعريف المواطنين حقوقهم وواجباتهم عند الشراء، عدة تحذيرات من بعض أنواع حلوى المولد النبوي موضحة خطورتها.

وقالت سحر حامد عجاج، مدير إدارة حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج، لـ«الوطن»، إن الحملة تحذر من شراء عدة أنواع للحلوى بمختلف علاماتها التجارية.

وأضافت عجاج، أن أنواع حلوى المولد النبوي الشريف التي تمثل خطورة على صحة المواطنين هي:

- العرائس والأحصنة الحمراء بحلوى المولد فهي أخطر أنواع الحلوى على الإطلاق إذ تتكون من عجينة السكر التي تعرضت لكل أنواع التلوث كما أن بها ألوانا صناعية وتحتوي على سعرات حرارية عالية جدا.

- حلوى المولد النبوي الشريف التي يطلق عليها علف ومنها الفولية والحمصية والسمسمية يجب عدم شرائها قبل التأكد تماما من جودتها ورائحتها وطريقة التخزين والابتعاد عن الحلوى ذات الرائحة منها أو ذات اللون الداكن.

أسعار حلوى المولد النبوي الشريف

وأوضحت عجاج، أن الأسعار والخامات بحلوى المولد النبوي الشريف تختلف من مصنع لآخر، ويجب مراعاة ذلك عند الشراء.