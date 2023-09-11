5 نصائح من حماية المستهلك لشراء حلوى المولد.. حتى لا تقع ضحية الغش التجاري

أطلقت وحدة حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج، عبر حملتها التوعوية عدة نصائح لشراء حلوى المولد النبوي الشريف.

قالت سحر عجاج مدير وحدة حماية المستهلك بمحافظة سوهاج في حديثها لـ«الوطن»، يجب ملاحظة عدة أشياء عند شراء حلوى المولد للمحافظة على الصحة العامة والاحتفال بسلام بتلك المناسبة العطرة وحتى لا يقع المستهلك ضحية غش تجاري.

5 نصائح لشراء حلوى المولد النبوي الشريف

وكشفت «عجاج» أهم النقاط التي يجب مراجعتها عند شراء حلوى المولد النبوي الشريف هي:

- الشراء من الأماكن المرخصة والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر.

- تأكد من سلامة الحلوى قبل الشراء، والحرص أن تكون الحلوى طازجة وتتسم بالليونة واللون الفاتح.

- التأكد من وجود تاريخ الإنتاج، وتاريخ انتهاء الصلاحية، واسم المنتج، مدون على الحلوى بشكل ظاهر وواضح دون طمس أو خدش.

- الابتعاد عن شراء الحلوى المكشوفة نهائيا.

- الابتعاد عن الحلوى المعرضة لأشعة الشمس أو مخزنة في أماكن رطوبة.

حملات مكثفة لمراقبة الأسواق

وأوضحت «عجاج» أن مديرية التموين بمحافظة سوهاج تكثف حملتها بالتزامن مع الأعياد والمناسبات للمرور على الأسواق والمحلات لضبط السلع والأسواق وتوفير أفضل منتجات بأفضل جودة وسعر للمواطن، حرصا على سلامته.