حماية المستهلك يحذر من صفحات مزيفة تسرق البيانات البنكية للمواطنين

جهاز حماية المستهلك يُحذر من وجود صفحات مُزيفة ووهمية علي مواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلي سرقة البيانات الشخصية والبنكية بغرض الاحتيال، لافتا إلى أن هذه الصفحات تدَّعِي أنها تابعة لشركة متخصصة في بيع الأجهزة المنزلية والإلكتروني بنظام التقسيط.

توفير قروض للمستهلكين

وأوضح الجهاز أن هذه الصفحة تتولى الإعلان عن توفير قروض للمستهلكين من خلال برامج التقسيط الخاصة بالشركات العاملة في هذا المجال، أو صرف الأرصدة الخاصة بالمستهلكين على تطبيقات الشركات المٌشار إليها بنسبة أقل مما هو موجود، من خلال طرق تواصل تم تحديدها من خلال هذه الصفحة.

وأضاف الجهاز أن الصفحة المذكورة أعلنت عن عدة شروط لصرف المبلغ المستحق محل القرض التي تمكنها من جمع بيانات خاصة بالمستهلكين وهي «بطاقة الرقم القومي - فيزا مشتريات - كارنيه النادي - بطاقة ضريبية - سجل تجاري»، وبمتابعة ورصد التعليقات على الصفحة المُزيفة تبين أنها غير تابعة للكيان القانوني المنتحلة لصفته، لكنها في الوقت نفسه تخترق حسابات المتابعين الشخصية وسرقة بيناتهم والرصيد الخاص بهم.

ضرورة عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية

وتابع الجهاز أنه تلقى بلاغًا من الشركة المالكة للعلامة التجارية أكدت فيه تضررها من وجود صفحة وهمية علي «السوشيال ميديا» وتدَّعِي تبعيتها للشركة، وهو على خلاف الحقيقة.

وناشد الجهاز جموع المستهلكين، بضرورة عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو التعامل مع أي صفحة إلا بعد التأكد من أنها الصفحة الرسمية التابعة لأحد الكيانات التجارية الشرعية.