«حماية المستهلك» يحذر من تناول حلوى المولد المعروضة في الشمس

نشر جهاز حماية المستهلك، عبر موقعه الرسمي، إرشادات هامة للمواطنين قبل شراء حلوى المولد النبوي الشريف، الذي يوافق يوم السبت 26 سبتمبر.

ويتم طرح حلوى المولد، في المجمعات الاستهلاكية وفروع معارض شركة «كايرو بيك» التابعة لشركة مخابز القاهرة الكبرى، إحدى شركات وزارة التموين، فضلا عن محلات القطاع الخاص.

تحذير من حماية المستهلك

وشملت تحذيرات جهاز حماية المستهلك من تناول حلاوة المولد، للتأكد من نوعيتها منعا لحدوث أي أضرار صحية بسببها، النصائح التالية:

- أهمية تداول الحلوى المغلفة داخل المحال.

- تجنب شراء الحلوى المعروضة في أشعة الشمس المباشرة.

- توافر الشروط الصحية في البائعين.

- تخزين الحلوى في أماكن جيدة التهوية بعيدا عن الحرارة والرطوبة والحشرات.

- ضرورة تخزين الحلوى ووضعها في الثلاجة للحفاظ على صلاحيتها.

- تجنب شراء الحلوى المكشوفة والمعرضة للأتربة والجراثيم.

شكاوى حماية المستهلك

ويستقبل جهاز حماية المستهلك جميع أنواع الشكاوى من المواطنين خاصة الشكاوى الخاصة بالسلع قليلة الجودة أو السلع المعمرة، وذلك على الخط الساخن 19588 من خلال الاتصال من أي تليفون أرضي.