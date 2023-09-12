موعد انتهاء الرياح المثيرة للغبار والأترية.. العاصفة دانيال ستمر بسلام

مرت العاصفة دانيال على مصر بسلام، إذ كانت تأثيراتها خفيفة تمثلت في سرعة انتشار الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية للبلاد حتى القاهرة الكبرى، فضلاً عن انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وذلك بعد أن فقدت العاصفة قدرتها وتحولت لمنخفض جوي.

موعد انتهاء الرياح المثيرة للرمال والأتربة

وكانت الرياح المثيرة للغبار والأتربة والرمال هي الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرا على مناطق كبيرة من البلاد نتيجة العاصفة دانيال، حيث امتدت من السواحل الشمالية الغربية إلى مناطق من شمال الصعيد وفق ما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية، التي حددت موعد انتهاء الأتربة على شمال البلاد، مشيرة إلى أنها ستنتهي خلال الساعات القليلة القادمة.

موعد انتهاء العاصفة دانيال

وذكرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن قوة العاصفة دانيال انخفضت بشكل كبير فور دخولها الأراضي المصرية، وتحولت إلى منخفض جوي أثّر سلبًا على مطروح والصحراء الغربية، مشيرة إلى أنَّه مع حركة المنخفض الجوي إلى شرق البلاد تأثرت محافظات الوجه البحري وفي اتجاهها إلى الصعيد، ومتوقع استمرارها في الساعات المقبلة مع انخفاض درجات الحرارة.

وحول موعد انتهاء العاصفة دانيال، أوضحت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنتهي العاصفة يوم الخميس، ويعود الاستقرار في الطقس، وستعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 10-9-2023

وجاءت درجات الحرارة غدا على النحو التالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 28 درجة.