حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تنصح باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة العاصفة دانيال

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، إذ يستمر تأثير العاصفة دانيال، وتشهد درجات الحرارة انخفاضا طفيفًا على أغلب الأنحاء، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد تنصح باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من العاصفة دانيال

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في حالة الطقس اليوم أن تتعرض السواحل الشمالية خلال الـ72 ساعة المقبلة لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة، ويتعرض الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء لأمطار خفيفة.

حالة الطقس اليوم.. نشاط الرياح

ومن المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ننتيجة لتبعات العاصفة دانيال.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

درجات الحرارة الأربعاء 10-9-2023

- القاهرة والوجه البحرى: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والمصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 28 درجة.