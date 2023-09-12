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كارثة جديدة تهدد ليبيا.. مخاوف من انهيار سد جازا بسبب العاصفة دانيال

كتب:

محمد علي حسن
11:33 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
سد جازا في ليبيا

سد جازا في ليبيا

حذر مسؤولون في غرفة الطوارئ بالهلال الأحمر الليبي، اليوم الثلاثاء، من انهيار سد جازا بلدة برسيس شمال شرقي ليبيا، فيما وصل عدد ضحايا السيول إلى أكثر من 5200 شخص. وأعلن المسؤولون أنه إذا انهار سد جازا ستحدث كارثة في مدينة برسس الليبية.

ارتفاع سد جازا في ليبيا أكثر من 200 قدم

ويقع سد جازا في بلدة برسس في ليبيا، ويبلغ ارتفاعه أكثر من 200 قدم، ويقول السكان إنه عندما اشتدت الأمطار فاضت مياه السد باتجاه المناطق السكنية، ما ساعد في جرف المياه للمباني والسيارات، بحسب «سكاي نيوز».

وفيما تحدثت وسائل إعلام ليبية عن وصول أعداد الضحايا شمال شرقي ليبيا إلى أكثر من 5200، أفاد الهلال الأحمر الليبي بأن الإبلاغ عن مفقودين وصل إلى أكثر من 9 آلاف بلاغ عن مفقودين.

وقال مسؤول في غرفة الطوارئ إن عمليات البحث والإنقاذ مواصلة، متوقعا ازدياد أعداد الوفيات بشكل تصاعدي جراء العاصفة دانيال.    

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