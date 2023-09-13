«النقل»: الحكومة تدعم تطوير «وادي النيل» لزيادة التبادل التجاري مع السودان

أكد تقرير صادر عن وزارة النقل، أن الحكومة المصرية تدعم بقوة تطوير هيئة وادي النيل خاصة وأنها تجسد نموذجاً رائداً للتعاون بين مصر والسودان الشقيق، من خلال الشراكة مع إحدى شركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل أصول هيئة وادي النيل على الخط الملاحي أسوان / وادي حلفا.

تخفيف الضغط على شبكة الطرق

وذكر التقرير أن هذا التعاون يعتبر خطوة هامة للنهوض بالهيئة وتعظيم الاستفادة من هذا القطاع في نقل البضائع لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وخفض نسبة الحوادث وتقليل تكلفة النقل وتعزيز التجارة البينية، وزيادة حجم التبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين وخلق فرص عمل لشباب البلدين.

وأشار التقرير إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع رقم 181 للجمعية العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية على ضرورة تكامل هيئة وادي النيل للملاحة النهرية مع هيئتي السكك الحديدية في مصر والسودان وجهاز النقل البري الداخلي والدولي بما يساهم في خدمة حركة نقل الركاب والبضائع بين الجانبين وكذلك ضرورة زيادة عدد العائمات النهرية وتعميق وتكريك الممر الملاحي باستمرار.

هيئة وادي النيل أيقونة التعاون بين مصر والسودان

أكد وزير النقل السوداني أن هيئة وادي النيل هي الأيقونة المثالية للتعاون المشترك وأن هذه الهيئة لها أهمية كبيرة في السودان وأن كل ما يساهم في تطوير وتقدم الهيئة لدفع عملية تطويرها وإعادتها إلى سابق عهدها في نقل الأفراد والبضائع بين الجانبين بشكل متميز تدعمه السودان مع ضرورة تحقيق التنوع في أنشطة الهيئة لزيادة مواردها.