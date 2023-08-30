غدا.. بدء التقديم بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ببني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن القائم بعمل رئيس جامعة بنى سويف الأهلية، اليوم، موافقة مجلس الوزراء على فتح باب التقديم بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا فى برنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة، اعتبارا من غدا الخميس 31 من أغسطس الجاري بمقر الجامعة الأهلية.

مجالات العمل بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف الأهلية

وأوضح رئيس الجامعة، خلال تصريحات صحفية، اليوم، أن كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تعد من الكليات المتخصصة والأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط في مجالات الملاحة الفضائية، وتطبيقات وتكنولوجيا الفضاء، مشيرا إلى تنوع مجالات العمل بعد التخرج من الكلية للطلاب لتشمل العديد من المؤسسات.

وكالة الفضاء المصرية

وتشمل مجالات العمل بعد التخرج من الكلية أي هيئة أو مركز بحثي متعلق بمجالات الفضاء والاتصالات أو الأماكن التي يخدم عليها مجال الفضاء والأقمار الصناعية والملاحة الفضائية ومن هذه الأماكن هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، برنامج الفضاء المصري، الجامعات.

كما تشمل المجالات إمكانية العمل بمراكز البحث العلمي، ووزارة الإنتاج الحربي، ووزارة الدفاع، و المطارات المدنية والعسكرية، والملاحة البحرية والجوية، وهيئة الطيران المدني، والمحطات الأرضية للأقمار الصناعية، وجميع شركات المحمول، وزارات: الاتصالات – البترول – الكهرباء والطاقة.