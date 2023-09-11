إلى أين وصلت العاصفة دانيال الآن؟.. اضطرابات في الملاحة ونشاط للرياح

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ العاصفة دانيال أصبحت على وشك الدخول إلى الأراضي المصرية، وذلك عبر السواحل الشمالية الغربية للبلاد، حيث ستكون أولى المناطق المصرية التي تتاثر بها، وبمجرد دخولها، ستبدأ قوتها في الانخفاض وتتحول لمنخفض جوي متعمق إلى حد بعيد في غرب البلاد، ويقابلها منخفضين جويين على سطح البحر المتوسط وطبقات الجو العليا.

وصول العاصفة دانيال

ووفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية، فإن هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط للأمطار الخفيفة على السواحل الغربية للبلاد، تزداد شدتها مع تقدم الوقت لتصل إلى السلوم ومطروح والضبعة وسيدي براني والعلمين والإسكندرية وشمال الوجه البحري، قبل حلول ساعات المساء، كما تضطرب الملاحة البحرية بسبب العاصفة دانيال وارتفاع الأمواج لنحو 2.5 متر، وتزداد سرعت الرياح على السواحل لتصل إلى 50 كيلومترا في الساعة، وتتراوح بين 20 و30 كيلومترا في الساعة، على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد.

انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى وجود انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط، لتترواح بين 29 و32 درجة بدءًا من اليوم وخلال الأيام المقبلة.

الحرارة الثلاثاء 12-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 13-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 14-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 45 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 46 درجة مئوية.