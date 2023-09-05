طلاب علوم الملاحة والفضاء ببني سويف ينفذون نظاما لزيادة دقة تحديد المواقع

أعلنت جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، تنفيذ فريق من طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، نظاماً لزياده دقة أنظمه الملاحة على الأرض، وفي البحر، والجو، حيث تعمل كل دول العالم على تطوير منظومات ملاحة خاصة بها لتحديد المواقع لاستخداماتها الجوية والبحرية والارضية لزيادة الاعتمادية والدقة في ذات الوقت.

منظومة لزيادة دقة تحديد المواقع ملاحيًا

وأوضح رئيس جامعة بني سويف، أنه تم تطوير منظومة متكاملة تعتمد على بناء 100 محطة تصحيح مواقع بتكلفة صغيرة، حيث تستقبل المحطة إشارة تحمل المعلومات المحددة لموقعها من اكثر من 90 قمر تحديد المواقع العالمية، وتقارن بين الاحداثيات التي تستقبلها و الاحداثيات الأصلية، لتحسب الفرق بينهم وتحدد الخطأ في الاحداثيات المستقبلة.

نظام عمل منظومة دقة تحديد المواقع ملاحيًا

وترسل هذه المحطات الاحداثيات الصحيحة لقمر صناعي صغير تم تصميمه وعمل نموذج اولى له، يدور في مدار قريب من الأرض، ومغطيا مساحة مصر كلها لتحسين خدمات تحديد المواقع فيها، ويستقبل هذا القمر الصناعي البيانات المخصصة من محطة التصحيح، ويقوم بإرسال هذه البيانات لكل المستفيدين من هذه الخدمة حيث تم بناء نماذج أولية تعمل بكفاءة عالية من المحطة الارضية والقمر الصناعي الصغير ووحدة تصحيح المواقع وذلك لخدمة خطة مصر 2030 .

الفريق المشارك

وأشار الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، أن المشروع تم تحت اشراف الدكتور محمد الفران مدرس قسم الملاحة الفضائية، وبمشاركة 11 طالبا وطالبة، هم ولاء حسانين سيد، ومصطفى أحمد سعدى، ومصطفى جمال، ومحمد هشام الجبالي، ونادين عاطف السيد، وندى نور الدين، وأحمد عز الدين القاضي، وتغريد حسن عبدالستار، وسمر صالح، وآية حامد، وحسام علاء كمال.