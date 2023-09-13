نيمار آخر الضحايا.. تحركات مرعبة خارج أسوار ملعب مباراة البرازيل وبيرو

«جلاد الحراس ومحطم دفاعات الخصوم»، في مديح الهداف البرازيلي نيمار دا سيلفا حدث ولا حرج، إذ يستغل «جونيور» أنصاف الفرص من أجل تسجيل الأهداف، الأمر الذي أثار حفيظة جماهير المنتخبات الأخرى، خاصة بيرو الذي وقع في فخ الهزيمة أمام البرازيل، بهدف وحيد، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

محاولات لمنع نيمار من تسجيل الأهداف

الأمر لم يمر مرور الكرام على بعض المشجعين، الذين يتواجدون بشكل دائم خارج أبواب الاستاد في مباريات بيرو، من أجل التشويش على لاعبي الفريق الخصم، ومنعهم عن التركيز داخل المباراة، وهو ما حدث بالفعل في اللقاء الأخير الذي جمع منتخب بلادهم أمام البرازيل، إذ يرتدون ملابس غريبة ويظهرون في زي «الكهنة».

الغريب أن نيمار فشل في هز شباك منتخب بيرو، رغم تألقه بشكل لافت خلال فترة التوقف الدولي، وتسجيله هدفين أمام بوليفيا، في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، إلى جانب تقديم مستوى استثنائيً خلال المباراة، لكن جميع محاولاته في التسجيل باءت بالفشل.

مشجعون في زي «كهنة»

مشجعون في زي «كهنة»، هم مجموعة من جماهير منتخب بيرو، الذين يحاولون استخدام الحيل كافة، من أجل إيقاف خطورة الخصوم، والتشويش عليهم من أجل منح الفرصة أمام منتخب بلادهم للفوز، ورغم المحاولات المضنية في كل مباراة، إلا أن الفشل ما يزال حليفًا لهم في كل مرة، مثلما حدث في لقائهم أمام منتخب البرازيل، صاحب الرقم القياسي في التتويج بكأس العالم، بواقع 5 مرات، الذي شهد انتصار الأخير بهدف وحيد.

وبالفعل وجدت مجموعة من المشجعين خارج الملعب، في محاولة للتشويش على لاعبي البرازيل، وخاصة نيمار دا سيلفا، الذي يعد نجم «السيلساو» في الوقت الحالي، من خلال الوقوف على أبواب الاستاد، ممسكين بصور للاعبين عليها وسط ترديد بعض الجمل غير المفهومة، الأمر الذي قد يربك الخصوم في بعض الأوقات.

وقد يمنع نيمار من الركض بشكل جيد على أرضية الملعب، أو تسجيل الأهداف، إلى جانب عدم تقديم الأداء المنشود منه في أي مباراة أمام بيرو، وفقًا لمعتقدات تلك المجموعة التي تمارس هذه الأعمال.

«لقد قمنا بتحييد نيمار بالفعل»، هكذا قالوا بعد مباراة البرازيل وبيرو، بعدما فشل اللاعب في تسجيل أي أهداف خلال مشاركته رفقة منتخب البرازيل أمام بيرو، إذ ظنوا أن محاولات التشويش ألقت ظلالها على الفريق بالفعل وقيدت مستوى نيمار داخل الملعب، خاصة أنهم يعتمدون على الجانب الذهني للاعب.