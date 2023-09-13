«تعليم الإسكندرية»: لدينا عدد كبير من الأطفال العباقرة بمجال التكنولوجيا

قال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، لـ«الوطن»، إن مديرية التعليم بالإسكندرية تولي إدارة الموهوبين والتعلم الذكي اهتماما كبيرا لما تشهده من انضمام مجموعة كبيرة من أبنائنا الطلبة المبدعين والمبتكرين والذين يملكون مواهب رائعة، واستطاع 3 منهم الفوز بالمركز الأول في مسابقة المبدع الصغير التي أقامتها الدولة، وفاز فيها من الإسكندرية عهد عمرو علاء ويوسف أحمد منصور وسما وائل والثلاثة من أطفال المديرية وحققوا جميعا المركز الأول وشرفوا تعليم الإسكندرية.

وأضافت الدكتورة شيرين مجدي المدربة المعتمدة بالمركز الاستكشافي للموهوبين والتعلم الذكي، أن مديرية تعليم الإسكندرية توفر كافة الإمكانيات لأبنائنا الطلبة في مجال التكنولوجيا والإسكندرية، وبها عدد كبير من العباقرة من الأطفال الذين يبشرون بمستقبل كبير ولديهم طموحات كبيرة ويستطيعون تحقيقها لما يملكون من موهبة في مجال الإبداع والابتكار في الروبوت والتكنولوجيا بصفة عامة، ولا توجد مسابقة محلية أو دولية نشارك فيها إلا ونحقق بها المراكز الأولى.

حضور جماهيري كبير بختام برنامج عصر التكنولوجيا

وشهد حفل ختام برنامج عصر التكنولوجيا حضورا جماهيريا كبيرا، بالإضافة لحضور عدد من قيادات تعليم الإسكندرية منهم نادية فتحي وكيل المديرية ومحمود مرزوق مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية وممدوح محمود مدير المركز الاستكشافي فرع الباب الأخضر ورشا فاروق مديرة إدارة التخطيط الاستراتيجي بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية وماجدة عبد الستار موجه عام الصحافة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وجرى في نهاية الحفل تكريم جميع الطلبة المشاركين في البرنامج.