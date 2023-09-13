«رياضة الإسكندرية» تنظم مبادرة حرفتك مهنتك بمركز شباب المعمورة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية مبادرة حرفتك مهنتك بمركز شباب المعمورة لدعم الحرف اليدوية والتراثية لرفع المستوى الاقتصادي للسيدات.

المبادرة تهدف إلى دعم الحرف اليدوية والتراثية

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن المبادرة تهدف إلى دعم الحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل الحر، واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة الشباب والفتيات لإنشاء مشروعات صغيرة تساهم في حياة أفضل وترفع المستوى الإقتصادي للأسر المصرية.

وأشارت الشريف، لـ«الوطن»، إلى أن مبادرة حرفتك مهنتك تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتضمنت المبادرة ورشة الفيمو بمركز شباب المعمورة في الفترة من 12 سبتمبر وحتى 14سبتمبر 2023 بمشاركة 15 فتاة من أندية الفتاة والتطوع وتقوم بالتدريب أمنيه خالد ويتم تدريب الفتيات حتى يتعلمن من خلال ورشة العمل.

مجموعة من ورش العمل

أضافت صفاء الشريف أن المبادرة تنفذها وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب و الإدارة العامة للفتاة والمراة ‏بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ممثلة في "الإدارة العامة للشباب " تضمنت المبادرة تنفيذ مجموعة من الورش المتخصصة فى كيفية صناعة منتجات هاند ميد ، وتم تدريب الفتيات والسيدات على انواع الخيوط المستخدمه ،أساسيات القص والتصميم ، والمواد المستخدمة لظهور المنتج النهائي .