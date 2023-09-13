رئيس «مياه الإسكندرية»: إقبال كبير على معرض بيع المستلزمات المدرسية في يومه الأول

قال المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن الهدف من افتتاح معرض المستلزمات المدرسية الذي تنظمه كل عام الجمعية الخيرية للشركة مساهمة لأبناء الشركة، شراء مستلزمات المدارس لأولادهم بسعر مخفض إلى جانب إمكانية التقسيط على 4 شهور لمن يرغب من موظفي وعمال الشركة.

المعرض لمدة أسبوع

وأضاف جابر، أن المعرض بالإسكندرية شهد إقبالا كبيرا في يومه الأول من الموظفين وأسرهم لشراء جميع الأدوات والمستلزمات المدرسية سواء كتب خارجية أو كراسات وكشاكيل وأدوات مدرسية وشنط واسكتشات وأقلام وكل ما يلزم الطلاب وفرته الجمعية بالمعرض، وتستمر فعاليات المعرض لمدة أسبوع لإتاحة الفرصة أمام جميع الزملاء للتجهيز للعام الدراسي الجديد.

وافتتح المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية، المعرض السنوي للأدوات المدرسية والذي تنظمه الجمعية الخيرية بملعب محطة مياه شرقي، ويضم جميع الأدوات المدرسية بمختلف أنواعها ومستوياتها من الكتب الخارجية الخاصة لكل المراحل التعليمية، والشنط المدرسية، والأقلام والكراسات وأدوات التلوين للأطفال وغيرها وبأسعار متفاوتة ومناسبة لجميع العاملين، مع إمكانية التقسيط على 4 شهور.