أخبار الإسكندرية اليوم.. استمرار العاصفة دانيال وتعليق أنشطة المكتبة

ارتبطت أخبار الإسكندرية اليوم بالعاصفة دانيال، والتي تضرب المدينة الساحلية منذ يومين، لذا دارت 3 أخبار منها حول استمرار العاصفة دانيال، وتعليق الأنشطة بالمكتبة، وإنشاء برنامج لمواجهة السيول. وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية أهم أخبار الإسكندرية خلال الساعات القليلة الماضية بحسب ما تم إعلانه رسميا.

استمرار عاصفة دانيال في إسكندرية

ضربت العاصفة دانيال مدينة إسكندرية، حيث استمر انتشار الغبار الكثيف، بينما غطت الاتربة السماء فيما استعدت شركة الصرف الصحي لتوقعات سقوط لأمطار عبر نشر كل رجالها والمعدات في المدينة، نتيجة تكاثر السحب في الوقت الراهن.

أخبار الإسكندرية اليوم

قررت إدارة مكتبة الإسكندرية تعليق أنشتطها 3 أيام حدادًا على ضحايا عاصفة دانيال في ليبيا وزلزال المغرب، على أن تستمر المكتبة فى تقديم خدماتها لجمهورها وزائريها في مواعيدها الرسمية خلال أيام الحداد.

إنشاء برنامج لمواجهة لمواجهة الأمطار والسيول

وتضمنت أخبار الإسكندرية اليوم إعلان جامعة الإسكندرية إنشاء نظام إدارة لمواجهة الأمطار والسيول عبر برنامج من 9 مراحل تنتهى بنهاية 2024، ويتضمن إنشاء نظام للانذار المبكر، وتقوم بتنفيذ الأبحاث العلمية القابلة للتطبيق عبر حاضنة التكنولوجيا بالجامعة (Alexandria University Technology Park)، لتجنب غرق الإسكندرية.