بوتين يعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في ضحايا العاصفة

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعازيه لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في ضحايا العاصفة والفيضانات التي ضربت ليبيا وخلفت عددًا كبيرًا من القتلى، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

ونشر الكرملين: «عزيزي الرئيس، أرجو أن تتقبلوا تعازي الصادقة في الضحايا الكثيرين والدمار الناجم عن العاصفة والفيضانات في شمال شرق بلدكم».

وأضاف: «يرجى نقل عبارات المواساة والدعم إلى أسر الضحايا وأصدقائهم، نحن نشاطر الشعب الليبي الصديق آلامه وأحزانه، وبالطبع نحن على استعداد لتقديم المساعدة اللازمة».

وضربت العاصفة دانيال شرق ليبيا، الأحد الماضي، لا سيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية إضافة إلى بنغازي، إذ جرى إعلان حظر تجول وإغلاق للمدارس لأيام.