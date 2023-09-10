«الصحة»: مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية تستهدف 30 مليون مصري

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنّ اليوم يشهد بداية جديدة وتحدٍ جديد في رحلة الرعاية الصحية في مصر، تتمثل في إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن الأورام السرطانية، وتتضمن سرطان عنق الرحم والبروستاتا والرئة والقولون، موضحا أنّها مبادرة ضخمة تساعد على الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية، كما أنّ كل جنيه يصرف على المباردات الصحية يوفر ملايين الجنيهات.

وتابع وزير الصحة والسكان، خلال كلمته في افتتاح المبادرة الصحية للكشف عن الاورام السرطانية، أنّ الفئة المستهدفة من المبادرة الصحية تصل إلى 30 مليون مواطن على مستوى محافظات الجمهورية لتعزيز الخطة الوطنية لمكافحة الأورام.

وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أنّ المبادرة الصحية جرى إطلاقها في 9 محافظات، ومن المقرر تدشين المرحلة الثانية وتضم 11 محافظة بنهاية العام الحالي، مشيرا إلى أنّ المرحلة الثالثة والأخيرة ستكون بحلول الربع الأول من العام الجديد 2024.