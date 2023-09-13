رئيس «سكاتك النرويجية»: إنتاج 150 ألف طن من الأمونيا الخضراء في مصر سنويا

أكد تيرييه بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية الرائدة في مجال حلول الطاقة الخضراء، خلال اجتماعه مع المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن مصنع شركة موبكو بدمياط يستهدف إنتاج 150 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء.

اهتمام النرويج بالاستثمار في مصر

وأشار إلى اهتمام الشركة النرويجية البالغ بالاستثمار في مصر، وتنفيذ هذه المشروعات المهمة لتوفير منتجات كيماوية خضراء عالية الجودة في ظل تزايد الطلب العالمي عليها.

توجه الدولة للاقتصاد الأخضر

وخلال اللقاء، أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن المشروعين يأتيان في إطار توجه الدولة للاقتصاد الأخضر وخطوة جديدة تضاف لجهود قطاع البترول في خفض الانبعاثات وإزالة الكربون وتنفيذ مشروعات للطاقة الخضراء الصديقة للبيئة والتي تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، مشيرا إلى أن الشركة النرويجية تعد أحد أكبر الشركات العالمية الرائدة في مجالات الطاقة الخضراء، وأن هذه المشروعات تسهم في تنفيذ أهداف استراتيجيات قطاع البترول للتنمية المستدامة وخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى إمكانية التصدير للدول الأوروبية والآسيوية، ما يضع مصر ضمن الدول الرائدة في تصنيع المنتجات الكيماوية الخضراء والمصدرة لها.

حضر اللقاء المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات إيكم.