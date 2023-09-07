اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. البترول والغاز في خدمة التنمية والتصدير

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

نهضة فى القطاع تجعل مصر مركزا إقليميا للطاقة

البترول والغاز في خدمة التنمية والتصدير

الاكتشافات «عصب الإنتاج»: 12 مزايدة عالمية فى 2022.. و119 اتفاقية مع شركات عالمية.. وخبير في «أوابك»: لولاها لتحولت مصر لأكبر مستورد

السيسي يوجِّه بمواصلة جذب الاستثمارات لـ«قناة السويس»

الرئيس: هدفنا اكتساب التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل وتعظيم القيمة المضافة للموانئ

45 بئراً للغاز الطبيعى بـ«المتوسط والدلتا».. و22.3 مليار دولار استثمارات.. وتنفيذ 81 مستودعاً بـ35.7 مليار جنيه

خبراء: أزمة الطاقة العالمية ساعدت مصر فى تعزيز التعاون الإقليمى.. وانتظروا «غاز» البحر الأحمر قريباً

«الملا»: نسعى لتحقيق أقصى استفادة من ثروات مصر الطبيعية والتوسع فى صناعات القيمة المضافة

الحوار الوطني تمكين للشباب وترسيخ للهوية

جلسات «المحور المجتمعى» تناقش دعم الاتحادات والأنشطة الطلابية والنهوض بصناعة «السينما والدراما»

«التنمية المحلية»: زراعة 7٫6 مليون شجرة بالمحافظات

«الوطن» تحتفى بالمنتصرين على «الأمية» فى يومهم العالمى

«العلم نور.. وحياة»

«عبدالله» يودع الأمية ويصل إلى «الماجستير».. و«صفاء» تتجه للتعلم بعد الأربعين وتلحق بابنتها فى «الثانوية»

«عادل وسعدية» يحققان حلمهما بعد الستين.. والجدة «ليلى» تجتاز الاختبارات وتقرأ القرآن وتُحفظه للأحفاد

«حياة كريمة»: قانون «التحالف الوطنى» يرسخ العمل التنموى

مهرجان القلعة

أمسية غنائية أرضت كل الأذواق على مسرح المحكى

نسمة محجوب: أحصل على خبرات متنوعة مع مرور السنين بالمهرجان.. ولينا شاماميان: سجلت أغانى كثيرة بعضها مصرى

الصفحة الثانية

الحوار الوطني تمكين للشباب وترسيخ للهوية

«المحور المجتمعى» يناقش دعم الاتحادات الطلابية والنهوض بـ«الفن»

«فوزى»: الشباب هم الطاقة والأمل والقوة ويمثلون أغلبية فى التركيبة السكانية للمصريين.. والحوار يعول على مشاركتهم وآرائهم

«القاضى»: تمكينهم شهد طفرة فى عهد «السيسى».. و«صابر»: الحوار فرصة للتعبير عن آرائهم وعلينا الاستماع لأفكارهم

مقترحات «التنسيقية»: تحديث المسارح ودور العرض وزيادة الوعى السياسى

«الدوى»: الصناعات الثقافية مصدر مهم للنمو الاقتصادى.. و«عادل»: القوة الناعمة فى مصر تسير على الطريق الصحيح

أحمد فتحى: لدينا كوادر مثقفة وواعية تستطيع عرض أفكار ثرية ومختلفة

مقرر الشباب: نسعى لخلق آلية تعاون بين طلاب الجامعات و«تحالف العمل الأهلى»

عزوف الطلاب عن المشاركة السياسية

الصفحة الثالثة

نهضة فى القطاع تجعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة وتضعها على خريطة الدول المنتجة والمصدّرة

«بترول وغاز» مصر فى خدمة التنمية والتصدير

الصفحة الرابعة

الاكتشافات «عصب الإنتاج»: 12 مزايدة عالمية فى 2022.. و119 اتفاقية جديدة مع شركات كبرى

45 بئراً للغاز الطبيعى بـ«المتوسط والدلتا».. و22.3 مليار دولار استثمارات

مناطق لتداول وتخزين المنتجات البترولية.. وزيادة توسعات الموانئ البحرية

تنفيذ 81 مستودعاً باستثمارات 35.7 مليار جنيه.. وتطوير شامل للموانئ لتسهيل التصدير والاستيراد وتحول رقمى واستخدام الذكاء الاصطناعى لرفع كفاءة منشآت صناعة البترول والغاز وزيادة إنتاجها

وائل عبدالمعطى: مصر حققت إيرادات قياسية فى صادرات الغاز بـ8.4 مليار دولار

خبير بـ«أوابك»: لولا الاكتشافات لتحولت مصر لأكبر مستورد للوقود

مصر تشهد طفرة بقطاع الغاز بفضل مخزون «حقل ظهر».. وأوقفت استيراد «المسال» منذ 2018

الصفحة الخامسة

مشروعات التكرير.. الطريق لخفض الواردات.. و«الملا»: زيادة الإنتاج من المواد البترولية والتوسع فى صناعات القيمة المضافة

مدير «القاهرة للدراسات»: زيادة إنتاج «البتروكيماويات» تسهم فى إحلال الواردات بمنتج مصرى

خبراء: أزمة الطاقة العالمية ساعدت مصر فى تعزيز التعاون الإقليمى

«أبوالعلا»: لدينا خبرات فى توقيع الاتفاقيات و«رمضان»: قادرون على تأمين مقدّراتنا البترولية

عبدالله غراب: الاستقرار السياسى والاجتماعى ينعكس إيجابياً على الاستثمار فى قطاع البترول

وزير البترول الأسبق: البحر الأحمر سيعلن عن ثرواته قريباً

الدول المنتجة للوقود فى العالم لا تزيد على 10%.. والـ90% الأخرى مستهلكة ومستوردة

الصفحة السادسة

أمسية غنائية أرضت كل الأذواق على مسرح المحكى

غناء شرقى وغربى لنسمة محجوب ولينا شاماميان بمهرجان القلعة

لينا شاماميان: سجّلت مجموعة كبيرة من الأغانى ومنها أغانٍ مصرية

شريف سعيد: أعتمد فى كتاباتى على استقراء التاريخ من زاوية تختلف عن «كتب المدارس».. وأستعين بمراجع أجنبية وعربية

رئيس قناة «الوثائقية»: عكفت على كتابة «عسل السنيورة» 4 سنوات

الصفحة السابعة

«الوطن» تحتفى بالمنتصرين على «الأمية» فى يومهم العالمى: «لسه الأمانى ممكنة»

«العلم نور.. وحياة»

من الأمية للماجستير «عبدالله» تحدى الإعاقة بالعزيمة والإصرار

اتجهت للتعليم بعد الأربعين «صفاء» لحقت بابنتها فى الثانوية: «نفسى أدخل كلية»

اجتازت الاختبارات بدعم زوجها وأبنائها الجدة «ليلى» قررت التعلم لحفظ القرآن: «العلم نور»

الزوجة: «أصبحت أعتمد على نفسى» «عادل وسعدية» حققا حلمهما بعد الستين بتشجيع البنات

ابن «المنيا»: «كان ناقصنى حاجة مهمة» «عفيفى» تعلم بعد الخمسين: «حاسس إنى اتولدت من جديد»

الصفحة الثامنة

رحلة دعم نفسى للمحاربين الصغار بمستشفى «57357» «يا بطل ما يهزك ريح»

علا غانم سعيدة بـ«أولاد حريم كريم»: كواليسه كوميدية

«سامية» ترعى جارتها المسنة «أكل وإيجار».. الناس لبعضيها

من الفضاء للأرض سلطان النيادى يخضع للتأهيل.. وأسرته: فخر لنا

«مداحى» يتسلق الجبال بعكازيه: وصلت للقمة