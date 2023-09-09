أسعار البترول تسجل مكاسب كبيرة عالميا خلال أول أسبوع من سبتمبر

حققت أسعار البترول العالمية ارتفاعا ملحوظا خلال تداولات نهاية الأسبوع الأول من سبتمبر، وذلك بنسبة 1%، لتسجل أعلى سعر لها خلال 9 أشهر.

وجاء الارتفاع مدعوما بصعود العقود الآجلة للديزل الأمريكي، ومخاوف شح إمدادات النفط، بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإمدادات هذا الأسبوع، وفق لموقع «إنفيستينج».

وسجلت أسعار البترول العالمية للعقود الأجلة لخام برنت العالمي بنسبة 0.8% لتصل إلى 90.65 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.7% ليبلغ عند التسوية 87.51 دولار.

وتوجهت أسعار البترول العالمية لخام برنت العالمي نحو أعلى نقطة سعرية له منذ منتصف نوفمبر الماضي، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أعلى مستوى له عند الإغلاق منذ يوم الأربعاء، عندما سجل أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022.

%2 ارتفاعا في أسعار البترول

وخلال 7 أيام، ارتفع البترول 2% بعدما ارتفع خام برنت الأسبوع الماضي بنحو 5%، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 7%.

ويتم تداول أسعار البترول الخام بناء على محركات من جانب العرض والطلب، حيث أن تحالف أوبك+ سيبقي على السوق في حالة شح حتى فصل الشتاء، خاصة وأن أوبك + تحتوي على حلفاء بينهم روسيا.

السعودية وروسيا تخفضان إمدادات النفط

ومددت السعودية وروسيا، العضوان في أوبك، هذا الأسبوع تخفيضاتهما الطوعية للإمدادات بواقع 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.