وزير البترول: تسارع في أنشطة ومشروعات الغاز الطبيعي والمسال بمصر

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في الجلسة الوزارية الاستراتيجية ضمن فعاليات مؤتمر غازتك 2023 بسنغافورة والتى ناقش خلالها وزراء البترول والطاقة دور الغاز الطبيعي والغاز المسال في تمكين صناعة الطاقة العالمية من مواجهة المتطلبات قصيرة المدى للطاقة منخفضة الكربون، وضمت الجلسة اكبيريكى إيكو وزير الدولة النيجيرى لموارد البترول والغاز وباباك أريادجى نائب وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسى وجوزيف مكمونيجل أمين عام منتدى الطاقة الدولي.

الاستدامة في ضخ الاستثمارات

وأكد الملا خلال الجلسة أن هناك حالياً انتشارا وتسارعا في أنشطة ومشروعات الغاز الطبيعي والغاز المسال في ظل اجماع عالمى على أن الغاز الطبيعي هو الوقود الأفضل خلال المرحلة الانتقالية للتحول الطاقى الكامل ، مشيراً إلى أن مصر تبنى على الزخم الذى أحدثه مؤتمر المناخ COP27 الذى عقد بمدينة شرم الشيخ شهر نوفمبر 2022، وأنه لتحقيق الأهداف المرجوة فهناك احتياج للاستمرار والاستدامة في ضخ الاستثمارات ودعم سبل التعاون والتكامل بين الدول.

وزير البترول يلتقي رئيس وزراء بريطانيا السابق

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التقى على هامش فعاليات المؤتمر مع بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا السابق حيث أكد جونسون أن التحديات التى يشهدها المناخ الاقتصادي والجيوسياسي حاليا فرض على الحكومات أن تتعامل مع تحديات التغير المناخى من جهة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة من جهة أخرى ، مشيراً إلى أن الشتاء القادم سيشهد ارتفاع معدلات التضخم وتغيرات في أسعار الطاقة وهو ما يستلزم تضافر الجهود والتعاون والتكامل نحو مستقبل أفضل للجميع.

ويعد مؤتمر غازتك أحد أكبر المؤتمرات العالمية التى تعقد سنوياً في مجال الغاز الطبيعي ويناقش أهم القضايا والتكنولوجيات الحديثة في مجال الغاز الطبيعي والغاز المسال والهيدروجين وخفض انبعاثات الكربون ، ويشارك في فعالياته أكثر من 40 ألف مشارك.

مستويات تنافسية كبيرة في ظل تزايد الطلب الآسيوي

وخلال جلسة رؤساء وقادة قطاع الطاقة ناقش رؤساء ومسئولى شركات اكسون موبيل وإينى وشل وشيفرون وفيتول أوضاع وديناميكيات أسواق الغاز المسال العالمية وقدرتها على تلبية الاحتياجات العالمية لمنظومة الطاقة في المستقبل ، وأشاروا إلى أن المتطلبات المتغيرة لأوروبا من الطاقة تعد مؤشراً لزيادة كميات الإمدادات العالمية حتى منتصف العقد الحالى مما ينتج عنه مستويات تنافسية كبيرة في ظل تزايد الطلب الآسيوى.