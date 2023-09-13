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«الهجرة»: التكنولوجيا ساعدتنا على التواصل مع المغتربين في مناطق الأزمات

كتب:

منة عبده
11:14 ص | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
السفيرة سها جندي

السفيرة سها جندي

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فعاليات أسبوع الميتافيرس والذكاء الاصطناعي الأول من نوعه في مصر، والمقام خلال الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر، والذي تنظمه شركة ميتافيرس بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجامعة المصرية للمعلوماتية والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

قالت الوزيرة إن العالم مقبل على شكل جديد من أشكال الحياة والتواصل والاستخدامات التكنولوجية، موضحة أن هذه الفعالية جرى عقدها في وقتها المناسب، لاستعراض الأفكار للاستفادة من تجربة التكنولوجيا الجديدة بلقاء المسئولين في شركة ميتا.

وأضافت أن التكنولوجيات الحديثة أصبح لا بديل عنها، ويجب أن نتعامل معها والاستفادة من المميزات والإيجابيات لاستخدامها وتطويع السلبيات لخدمة المجتمع، مستعرضة رؤية وزارة الهجرة بشأن الاستفادة من قوة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والميتافيرس في مختلف الملفات، ما يساعد على التواصل مع المصريين بالخارج حول العالم رغم تباعد المسافات، هذا بالإضافة إلى الميزة التي توفرها التكنولوجيا الحديثة والتي تسهل على المصريين بالخارج عملية العثور على المعلومات التي يحتاجونها.

وتابعت أن الوسائل التكنولوجية تساهم أيضا في سرعة الرد على المصريين في الخارج والإجابة على استفساراتهم وتلبية احتياجاتهم، وسهولة الحصول على البيانات الخاصة بهم، وتقليل الوقت اللازم لإدخال البيانات يدويًا من النماذج أو المستندات الموجودة التي يرسلها المصريون في الخارج.

تقليل الوقت اللازم لإدخال البيانات يدويًا من النماذج أو المستندات

وأوضحت أن التكنولوجيا تساعد أيضا في رصد الاتجاه للطلبات أو الشكاوى المقدمة من المصريين في الخارج، بالإضافة إلى سهولة التواصل مع المصريين بالخارج في أوقات الأزمات، مضيفة أننا بحاجة للتواصل مع جميع المصريين في مناطق الأزمة أو الكارثة لإبلاغهم بالتعليمات بناءً على موقعهم, .

حضر الحلقة النقاشية، كل من وزيري الشباب والرياضة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من ممثلي الوزارات والخبراء الاقتصاديين، وبمشاركة كوجو بوايكي، نائب رئيس شركة ميتا للسياسات العامة لإفريقيا والشرق الأوسط وتركيا، و20 من ممثلي ومديري الإدارات بشركة ميتا.  

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.