مساعد وزيرة الهجرة: الجالية المصرية في المغرب بخير ولا توجد إصابات

أكد السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، أن الجالية المصرية بالمغرب بخير ولا توجد إصابات بين أفراد الجالية، موضحًا أن السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، شكّلت على الفور خلية أزمة، عقب وقوع زلزال المغرب.

المصريون متواجدون في أكثر من مدرن مغربية

وأضاف «عباس»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة «cbc»، أن وزيرة الهجرة اطمأنت على المصريين المقيمين بدولة المغرب، مشيرًا إلى أن المصريين يتواجدون في عدد من المدن المغربية مثل الدار البيضاء وطنجة، والرباط والمدن المحيطة بها.

التأكد من سلامة المصريين في مراكش

وتابع: «هناك بعض المصريين موجودين في مراكش لا يتخطى أعدادهم 10 أشخاص تقريبا، وتم التأكد من سلامتهم، ونحن على تواصل مستمر معهم»، مؤكدًا أن الوزارة تتابع أوضاع الجالية المصرية في المغرب لحظة بلحظة.