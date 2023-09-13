جهود التحالف الوطني في المنوفية.. مشروعات تنموية غيرت حياة الأهالي

يعقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم مؤتمرا حاشدا في محافظة المنوفية؛ لعرض إنجازاته خلال الفترة الماضية داخل المحافظة، بحضور المتطوعين والمشاركين من أعضاء التحالف، وأهالي المنوفية وعدد من القيادات.

وخلال الفترة الماضية قدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهودا كبيرة في محافظة المنوفية، ما بين المشروعات الخدمية والتنموية والخدمات العلاجي لأهالي قرى ومراكز المحافظة بالمجان، كما أنشا مشروعات تنموية غيرت حياة الأهالي.

وضمن جهود التحالف في خدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا في مختلف محافظات الجمهورية، تستعرض «الوطن» جزءا منها.

تسليم مشروعات لأهالي المنوفية

في أغسطس الماضي، نظمت مؤسسة حياة كريمة، وجمعية الأورمان الخيرية عضو التحالف الوطني، بالتعاون مع محافظة المنوفية، احتفالية كبرى شهدت تسليم 90 مشروعا تنمويا و15 كشكا للفئات الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا بمحافظات الجمهورية كافة، ضمن مبادرة «600 ألف باب رزق».

وحضر احتفالية التحالف لتسليم الـ90 مشروعا تنمويا و15 كشكا، اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وممثلي التحالف الوطني، ومؤسسة حياة كريمة، وجمعية الأورمان، ووزارة التضامن الاجتماعي، والجهاز التنفيذي في المحافظة، فضلا عن جانب عدد من متطوعي.