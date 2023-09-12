التحالف الوطني يطلق «قطار الخير» إلى بني سويف.. سلع غذائية وخدمات طبية

أطلق التحالف الوطني للعمل التنموي الأهلي، اليوم، قطار خير التحالف بمشاركة 19 شاحنة كبرى، تمثل 12 مؤسسة تنموية محملة بالسلع الغذائية واللحوم والمستلزمات المدرسية والطبية، لتوزيعها على الأكثر احتياجًا من أهالي المحافظة، بالإضافة إلى مساعدات عينية وحلوى المولد النبوي، وبطاطين استعدداد لفصل الشتاء.

التحالف الوطني يطلق «قطار الخير»

وقال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن التحالف الوطني بمشاركة أكثر من 12 مؤسسة تنموية أطلق قطار الخير لتوزيع المواد الغذائية واللحوم والمستلزمات المدرسية والطبية و مساعدات عينية وحلوى المولد النبوي، وبطاطين استعدداد لفصل الشتاء، لتوزيعها على الأكثر احتياجًا من أهالي المحافظة.

وذكر المحافظ، أن قطار خير التحالف يتضمن تنظيم قافلة شاملة في قرية سدس الأمراء بمركز ببا، كإحدى قرى المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، على مدار يومي الأربعاء والخميس، وتقدم القافلة حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات (باطنة - جلدية – نساء – اسنان – رمد – أطفال – انف واذن ) للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية، وحملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، بالإضافة إلي الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتوعية بالقدم الصحية وكذلك خدمات تنظيم الاسرة والتوعية بالصحة الإنجابية والكشف عن سرطان، الثدي وتطعيم ضد الكورونا والتوعية عن أمراض سرطان الثدي والحروق وغيرها.

فاعليات القافلة

من جانبه، قال عمرو مجدي مسؤول القوافل والفعاليات بالتحالف، إن القافلة أيضا تضم حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم ووجبات ساخنة ضمن مبادرة خيرك سابق للتحالف من مؤسسات التحالف، بجانب إقامة كرنفال للأطفال ومسرج للعرائس ومعرض ملابس وترشيد الاستهلاك وتوزيع شنط وأدوات مدرسية وغيرها من الأنشطة.

وتهتم القافلة بشق التمكين الاقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات اخرى، بالإضافة الى ان القافلة تشارك في فك كرب عد من الغارمين و الغارمات ونشر ثقافة التطوع من خلال برامج غير النمطية لتدريب ودمج المتطوعين في الأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن حملة الفريق الوطني للتطوع.

المؤسسات المشاركة

وأشار «مجدي» إلى أن المؤسسات التنموية المشاركة في قطار خير التحالف في محافظة بني سويف هي (مؤسسة مصر الخير – جمعية مسجد مصطفي محمود – مؤسسة أبو العينين – أبو هشيمة الخير – مؤسسة العربي – مؤسسة الجارحي – جمعية الاورمان – بنك الطعام – الهيئة القبطية الإنجيلية ـ مؤسسة صناع الحياة - جمعية رسالة ـ مؤسسة حياة كريمة).

وذكر أحمد العربي، أحد مسؤولي تنظيم قطار خير التحالف الوطني في بني سويف، أن القافلة تضم توزيع 4 أطنان لحوم، و11 ألفا و500 كرتونة مواد غذائية، و1000 وجبة ساخنة، و8000 آلاف شنطة مدرسية شاملة الأدوات، و2000 جاكت مدرسي، و1000لحاف فايبر، و1000 علبة حلوى المولد، و1500 لعبة أطفال، و500 شنطة صحية للأطفال، و100 مشروع تمكين اقتصادي، و5000 آلاف قطعة ملابس، و50 كرسيو متحركا.