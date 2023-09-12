وزير التعليم: تطوير مناهج الثانوية العامة قريبا

استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفد منظمة يونيسف مصر لمناقشة أوجه التعاون المشترك في مختلف الملفات الخاصة بالعملية التعليمية، وآليات تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعليم.

جاء ذلك بحضور شيراز شاكرا رئيس قسم التعليم بمنظمة يونيسف مصر، وأميرة فؤاد متخصص تعليم، وكاثرينا ووبينجر متخصص تعليم، والدكتورة هانم أحمد متخصص تعليم.

ومن جهة الوزارة، حضر الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ونادية عوض رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين، وسحر الألفي مدير الإدارة العامة للتربية الخاصة، وعماد منصور مدير عام الإدارة العامة للخدمات المركزية، وراندة حلاوة مدير عام الإدارة المركزية للتسرب من التعليم وتعليم الكبار، وجيهان نعمان أخصائي قاعدة بيانات.

المشاركة في وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية

وأثنى الدكتور رضا حجازي على الشراكة القوية مع منظمة يونيسيف مصر خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أنها مصدر داعم مميز لوزارة التربية والتعليم، معربا عن حرصه على استمرار التعاون بين وزارة التربية والتعليم واليونسيف في مجال التربية الإيجابية، فضلا عن المشاركة في وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، مؤكدا أن تطوير المنظومة التعليمية خطة دولة وليس وزارة.

واستعرض الوزير ما تم إنجازه خلال الفترة الأخيرة في تطوير لمناهج المرحلة الابتدائية، وما يتم حاليًا من تطوير لمناهج المرحلة الإعدادية، مشيرا إلى أن الوزارة ستبدأ قريبا في تطوير مناهج المرحلة الثانوية.

منظومة متكاملة من الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة

وأكد أن الوزارة تعمل على تقديم منظومة متكاملة من الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، يتم فيها مراعاة جميع المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعليم وتهيئة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بصفة خاصة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بهم والعمل على دمجهم كعناصر فاعلة داخل المجتمع.