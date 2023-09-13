مكافأة 2000 جنيه لجميع العاملين بأكاديمية البحث العلمي

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، منح مكافأة تشجيعية قدرها 2000 جنيه لجميع العاملين بالأكاديمية في مختلف قطاعاتها والإدارات التابعة لها، بمناسبة المولد النبوي وقرب بدء العام الدراسي الجديد.

وأكد أن المكأفاة تأتي للتيسير على العاملين وتخفيف الأعباء الاقتصادية في كل المناسبات الاجتماعية والدينية، وإدخال البهجة والسرور عليهم.

وهنأ جميع العاملين بمناسبة ذكرى مولد أشرف خلق الله وسيد المرسلين، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الذكرى العطرة على العالم أجمع بالخير واليمن والبركات.