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مكافأة 2000 جنيه لجميع العاملين بأكاديمية البحث العلمي

كتب:

أحمد أبوضيف
11:53 ص | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
الدكتور محمود صقر

الدكتور محمود صقر

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، منح مكافأة تشجيعية قدرها 2000 جنيه لجميع العاملين بالأكاديمية في مختلف قطاعاتها والإدارات التابعة لها، بمناسبة المولد النبوي وقرب بدء العام الدراسي الجديد. 

وأكد أن المكأفاة تأتي للتيسير على العاملين وتخفيف الأعباء الاقتصادية في كل المناسبات الاجتماعية والدينية، وإدخال البهجة والسرور عليهم.

وهنأ جميع العاملين بمناسبة ذكرى مولد أشرف خلق الله وسيد المرسلين، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الذكرى العطرة على العالم أجمع بالخير واليمن والبركات.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.