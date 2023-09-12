«البحوث الفلكية» يعلن موعد غرة ربيع الأول والمولد النبوي فلكيا

أكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، أنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن هلال شهر ربيع الأول سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران الساعة 3:41 صباحاً بتوقيت القاهرة، يوم الجمعة 30 من صفر 1445هـ، الموافق 15 سبتمبر الجاري، (اليوم التالي للرؤية).

أوضح «القاضي» في بيان، أنه من المتوقع فلكيا أن تكون غرة شهر ربيع الأول 1445 هـ يوم السبت 16 سبتمبر الجاري، ليكون المولد النبوي الشريف يوم 27 سبتمبر.

أشار إلى أنه في يوم الرؤية يوم الخميس 29 من صفر 1445هـ الموافق 14-9-2023، يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب الشمس في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس بـ9 دقائق في مكة المكرمة و4 دقائق في القاهرة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (4– 8 دقائق)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (1- 27 دقيقة)، وبذلك يكون يوم الجمعة 15-9-2023، هو المتمم لشهر صفر 1445هـ.