الكنيسة الأسقفية تعقد اجتماعا للصلاة من أجل مصر

نظمت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية اليوم، اجتماعًا للصلاة والصوم والعبادة لأجل مصر برعاية الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية، تحت شعار «مبارك شعبي مصر»، بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

رئيس الأساقفة: نصلي معا من أجل مصر

وتحدث رئيس الأساقفة عن الخدمة والصلاة قائلًا: «نجتمع اليوم من كنائس مختلفة للصلاة معًا لأجل مصر، إذ يدعونا الله أن نتضع وننكسر أمامه ونقبل إرشاده لحياتنا وبلادنا».

واستكمل رئيس الأساقفة: الاتضاع لله يعطينا قلب رحيم، إذ يجب علينا أن نطلب برغبة وإلحاح لنرى مجد الله في أرض مصر، مختتمًا: أدعوكم أن «تطلبوا الرب ما دام يوجد» كما يقول الكتاب المقدس، ليرينا الرب رحمته وخلاصه.

حضور ممثلي الكنائس

قاد اليوم مجموعة من الواعظين والمرنمين، منهم القس سامح موريس والدكتور نادر شوقي والقس ناشد غالي والقس يونان بولس وميلاد بطرس والدكتور أيمن منير ومهيب الحاج والدكتور خالد ليون، كما حضر المرنم لبيب مشرق وفيليب ويصا ونشأت واصف وفريق الخبر السار.