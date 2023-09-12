وزير البترول يفتتح محطة التموين المتكاملة «A1 - غازتك» في زهراء المعادي

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، محطـة تموين الوقود المتكاملة (A1 - غازتك) لتموين السيارات بالغاز الطبيعي والوقود السائل بزهراء المعادي بمحافظة القاهرة.

وأكد الوزير، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة عدد محطات ومنافذ التموين بالغاز الطبيعي، أعطت زخمًا كبيرًا ودعمًا لاستراتيجية الدولة وخطط وجهود مشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لتنفيذ التكليفات الرئاسية بزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود بيئي نظيف ومستدام ومنخفض التكلفة بالسوق المصري، لافتًا إلى نجاح الخطة التنفيذية للمبادرة التي ينفذها قطاع البترول في تشغيل وتجهيز وتطوير 915 محطة تموين بالغاز الطبيعي، وجار الانتهاء من باقي المحطات للوصول إلى ألف محطة.

تطوير محطات التموين بالوقود

وأشار «الملا»، إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية مستمرة في تطوير محطات التموين بالوقود والخدمات المؤداة فيها نظرًا لما لها من أهمية حيوية في توفير كافة أنواع الوقود وكونها منافذ توزيع وخدمة تسهل على المواطنين، بالإضافة لما يحققه ذلك من فوائد بيئية وعوائد اقتصادية للمواطنين، وتخفيف الأعباء فقد زادت مبيعات الغاز الطبيعي مع انتشار المحطات إلى مليون و200 ألف طن وهو ما يمكن إدراك مدى أهميته بالنسبة للمخصصات المالية لتوفير الوقود، وأكد على أن التدريب والتأهيل المستمر للعاملين مقدمي الخدمة للمواطن أولوية وضمانة للاستمرار في تقديم خدمات متميزة.

19 محطة منتشرة على مستوى الجمهورية

وتبلغ طاقة تشغيل محطة زهراء المعادي للغاز الطبيعي نحو 800 متر مكعب/ساعة بطاقة تموين عدد 1000 سيارة بالغاز الطبيعي في اليوم، كما تتميز باستخدام الشكل المتطور لموزعات الغاز المعلقة في محطات الشحن بهدف توفير مساحة في منطقة التموين، وزيادة معدلات الأمان الأمر الذى من شأنه الإسهام في تطوير البنية الأساسية لتسهيلات التموين بالغاز ودعم انتشار محطات التموين بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية، ويصل عدد المحطات المشتركة بين شركتى وطنية وغازتك إلى 19 محطة منتشرة على مستوى الجمهورية منها 9 محطات في محافظة القاهرة.