وفد «الشباب والرياضة» يواصل جولاته بمراكز وأندية شمال سيناء

يواصل وفد وزارة الشباب والرياضة، المكلف من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لليوم الثاني على التوالي، جولاته التفقدية وزياراته لمراكز الشباب والأندية والهيئات الرياضية بمحافظة شمال سيناء.

وقام الوفد الذي ضم اللواء عبد الرحمن شلش وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، والدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، وإيمان عبد الجابر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، وإيهاب حسن عبدالوهاب مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، وممثلي الإدارات المركزية بالوزارة والمديرية، بجولات تفقدية لمركز تدريب اللياقة البدنية «النسور» ومركز تدريب الفتاة المعروف باسم مركز تدريب «1000 فتاة.. 1000 حلم» بمركز شباب الظهير.

مهرجان الرياضة من أجل التنمية

وفي ذات السياق، نظمت مديرية الشباب والرياضة بـ شمال سيناء مهرجان الرياضة من أجل التنمية تحت شعار «مهارتي.. لياقتي» بالتعاون مع اليونيسف بمركز شباب الشيخ زويد، ومعسكر «يالا كامب» على شاطئ مدينة الشيخ زويد.

برامج التنمية الرياضية وتكوين الشخصية المتكاملة

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الرياضة تعد بمثابة أداة للتنمية المجتمعية، وتكوين الشخصية المتكاملة، ولها أدوار عديدة في بناء الإنسان، مبينًا أن إطلاق الوزارة لمشروعات وبرامج التنمية الرياضية يأتي ضمن سلسلة من البرامج التي تنفذها الوزارة على مستوى جميع المحافظات وخاصة المحافظات الحدودية وسيناء بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة، وذلك في ضوء الدور التنموي للوزارة داخل المجتمع.