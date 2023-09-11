وزير الشباب يفتتح «حاضنة الأميرة فايزة» بكلية التربية الرياضية بجامعة حلوان

افتتح الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، حاضنة الأميرة فايزة بكلية تربية رياضية للبنات بالجزيرة، بحضور الأستاذة الدكتورة أمل عبد الله، عميدة كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة، والدكتورة سارة البيه، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب عبد الرؤوف، مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية، ولفيف من أساتذة الجامعة.

دمج المجالات العلمية مع التطبيق على أرض الواقع

وأعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بتدشين هذه الحاضنة الهامة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة توضح مدى الاهتمام بتطوير الرياضة ودمج المجالات العلمية مع التطبيق على ارض الواقع في مختلف المجالات، حيث تعمل الحاضنة على دعم مجالات الاعمال الرياضية واحتضان الأفكار الجديدة في مختلف المجالات الرياضية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل لرواد الأعمال للبدء في مشروعاتهم المختلفة.

تعزيز قيم التحدي والتعاون والانضباط

وأضاف وزير الشباب والرياضة: «تعتبر الرياضة وسيلة فعالة لتعزيز الصحة واللياقة البدنية، وتعزيز قيم التحدي والتعاون والانضباط، ونحن في وزارة الشباب والرياضة ملتزمون بتوفير الفرص المناسبة للجميع لممارسة الرياضة وتطوير مواهبهم الرياضية».

وفي ختام كلمته، توجه وزير الشباب والرياضة، بالشكر لجميع القائمين على هذا المشروع وعلى الجهود المبذولة لإنجاحه، معربا عن تطلعه لمشاهدة المخرجات ليستفيد الجميع.

وتعتبر حاضنة الأميرة فايزة، أحدث إضافة إلى المؤسسات الرياضية في الجزيرة، وتهدف إلى توفير بيئة محفزة ومتطورة لتطوير المواهب الرياضية ودمجها بسوق العمل.