وزير الرياضة: لن نقبل بضعف مشاركة الشباب في الاستحقاقات الدستورية المقبلة

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر لأمانة الشباب بحزب مستقبل وطو وللنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم على تنظيم الحزب لفعالية «ملتقى شباب مصر.. مشاركة من أجل الوطن»، مضيفا: «الشباب الموجود اليوم رسالة عطرة وجزء من مستهدفات وزارة الشباب والرياضة والجمهورية الجديدة الخاصة بالشباب التي يمكن أن نطلق عليها جمهورية شباب استندت لفكر وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال كلمته بـ ملتقي شباب مصر الذي يستضيفه حزب مستقبل وطن بمشاركة عدد كبير من ممثلي الشباب بالأحزاب السياسية والكيانات الشبابية، أن الرسالة كانت واضحة منذ عام 2014، عندما قال الرئيس السيسي «يا شباب مصر أنا عارف أنتم عايزين إيه وأنا معاكم»، واتضح هذا الدعم من خلال التعليم والتمكين والتطوير من خلال منتديات ومعسكرات أخذت شكل الشباب حيث أصبح كل شيء مرتبط بالشباب في الجمهورية الجديدة منذ تولي الرئيس.

وزارة الشباب بيت لكل الشباب

وأضاف صبحي، أن وزارة الشباب رفعت شعار وزارة الشباب هي بيت لكل الشباب، مؤكدا أن التعامل مع كل ما يخص الشباب واجب وطني، خاصة أنه يتفق مع رؤية الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي التي حولت طاقة وشكل الحكومة المصرية إلى كل ما يهم الشباب، فالشكل العملي الذي نحن بصدده اليوم وهذا التجمع الكبير يوضح أن الشباب ينظم ويقوم ويطور وينمي.

ولفت إلى أنه ليس فقط المستقبل هو المرتبط بالشباب ولكن أيضا الحاضر مرتبط بهم، فهي رؤية مرتبطة بالأمل والطموح والعمل، منوها بأن الشباب يجب أن يدرك أن المجتمع المصري جزء مرتبط من عالم كبير من التحديات لعل آخرها الفساد الاقتصادي العالمي.

وأشار صبحي إلى أنه منذ عامي 2014/2013 فأن الرسالة الموجودة أن الشباب لابد أن يكون له دور كبير جدا خاصة في الاستحقاقات ولا يجوز أن تكون أقل نسبة في الاستحقاقات هي الشباب، مشددا على أهمية توعية الشباب بذلك؛ فالشباب الموجود منهم من يعمل في التوعية والوعي وهذا العدد الكبير الموجود من تجمعات كبيرة من أحزاب مختلفة فرصة للتوعية.

صبحي: الفترة المقبلة تحتاج للوعي

وتابع أن الفترة المقبلة تحتاج للوعي والتوعية ولكن التحدي الكبير بضرورة وجود تواجد شبابي على الأرض، لافتا إلى دورهم المجتمعي في أحيائهم وجامعاتهم ونواديهم ومراكز الشباب والأحزاب، مؤكدا أن هذا الملتقى بداية حراك كبير.

وأكد وزير الشباب والرياضة مساهمة واستعداد الوزارة بكل إمكانياتها في كل ما يحتاج له الشباب، لافتا إلى أن الوزارة دشنت عددا كبيرا من الكيانات بانفتاح على كل المجتمع، شارك فيها 131 مليونا ببرامج متنوعة.

واختتم صبحي: «لن ننظر لكل هذه التكوينات الموجودة الآن، ولكن ننظر إلى مصر».