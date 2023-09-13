النائبة هند رشاد تشيد بمنتدى الاستثمار البيئي: يخلق فرصا واعدة

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن انطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر يستهدف خلق فرص واعدة للاستثمار البيئي والمناخي والتطوير الصناعي المستدام ودعم القطاع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت «رشاد»، في تصريحات صحفية لها، أن مصر تمتلك الكثير في مجال الطاقة المتجددة وربط الطاقة والغذاء والمياه مما يوفر عمل خضراء ودعم الصناعة من خلال تحقيق كفاءة الطاقة باستبدال الطاقة التقليدية بالمتجددة والهيدروجين الأخضر وتقليل البصمة الكربونية للصناعة.

منتدى الاستثمار البيئي والمناخي

وأكدت أمين سر إعلام النواب، أن السوق المصرية بها الكثير من فرص الاستثمار البيئي والمناخي على المستويات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، قائلة: «هذه الفرص ستخلق استثمارات تقدر ما يقرب من 20 مليار دولار سنويا».

إتاحة الفرصة للمستثمرين ورواد الأعمال والقطاع الخاص

وأشارت النائبة هند رشاد، إلى أن منتدى الاستثمار البيئي سيعمل على إتاحة الفرصة للمستثمرين ورواد الأعمال والقطاع الخاص من خلال فتح مجال للنقاش حول كيفية خلق المناخ الداعم للاستثمار سواء من الحكومة أو المؤسسات التجارية والتمويلية أو البنوك.

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة رفع الوعي وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات في فاعلية واستدامة فرص الاستثمار في البيئة والمناخ على المستويين الوطني والعالمي.