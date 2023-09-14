شواطئ مطروح تنتعش بالمصطافين عقب انتهاء العاصفة دانيال.. «صيفك مكمل معانا»

عادت أجواء الصيف والطقس الرائع وسط زحام كبير على شواطئ مرسى مطروح مع نهاية آثار العاصفة دانيال، واستئناف مبادرة «صيفك مكمل معانا»، ويستمتع المصطافون ورواد الشواطئ بالمياه الفيروزية والطبيعة الساحرة وممارسة الألعاب الترفيهية الشاطئية في الموسم الصيفي السياحي خلال شهر سبتمبر الجاري.

استقرار حالة الطقس في مرسى مطروح

واستقر حالة الطقس، وشهدت شواطئ مرسى مطروح إقبالا كبيراً نظراً لارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى تواجد ضيوف ومحبي المدينة الساحلية في الفنادق والمنتجعات والقرى السياحية بعد انتهاء حالة عدم الاستقرار، ومن المتوقع زيادة نسبة الإشغالات الفندقية فى المدينة والمحافظة بشكل عام خلال ما تبقى من الشهر الجاري.

مرسى مطروح ترفع شعار صيفك مكمل معانا

وقال عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، إن شواطئ وسط وشرق وغرب المدينة شهدت زحاما شديدا، بالأمس، عقب انتهاء العاصفة دانيال، ورفعنا شعار «صيفك مكمل معانا» في مدينتنا الواعدة والتي ما زالت تشهد إقبالا من ضيوف المحافظة مع ختام موسم الصيف على الشواطئ، بجانب السياحة الخارجية التي تصل من جميع دول أوروبا والعالم إلى مطار مطروح الدولي عبر الطائرات الشارتر.

استقبال رحلات اليوم الواحد

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، في بيان، أنه خلال الفترة المقبلة سوف تشهد المدينة استمر توافد مصطافي المدينة، وخاصة رحلات اليوم الواحد في العطلات الأسبوعية والتي تأتي من المحافظات المختلفة، لتستقبل الشواطئ روادها مع نهاية موسم الصيف.

الالتزام بالتحذيرات على شواطئ مرسى مطروح

ونبه عبد المجيد بضرورة التزام المصطافين بتعليمات رؤساء الشواطئ التي تتابع الحالة العامة يومياً والمسؤولة عن توجيه التحذيرات للزائرين بجميع الشواطئ، حفاظا على أرواح الجميع من ضيوفنا وأهالينا بالمدينة، بمتابعة من أفراد الإنقاذ على الشواطئ، في ظل تحديد أسعار الشواطئ العامة هذا العام باسعار 120 جنيها للشمسية و4 كراسي.