حالة الطقس اليوم.. اضطراب الأحوال الجوية بسبب العاصفة «دانيال»

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، محذرة من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، على غرب البلاد وتمتد إلى مناطق من الشمال ويصاحبها تساقط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا ونشاط للرياح على بعض المناطق، لافتة إلى أنها تستمر حتى يومي الثلاثاء والأربعاء، بسبب عاصفة دانيال.

حالة الطقس اليوم

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، غدا، يكون حارا على السواحل الشمالية خلال ساعات النهار، معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في الليل.

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الغربية «السلوم ومطروح»، على فترات متقطعة، ونشاطا للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، نتيجة العاصفة دانيال.

درجات الحرارة اليوم الاثنين 11-9-2023

وجاءت درجات الحرارة اليوم الاثنين على أنحاء الجمهورية:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 39 والصغرى 27 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 35 والصغرى 25 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 35 والصغرى 26 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 40والصغرى 30 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 25 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والصغرى 28 درجة.