حالة الطقس اليوم.. اضطرابات جوية وانخفاض درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، متوقعة أن تشهد البلاد انخفاضا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وتساقط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد ونشاط للرياح على بعض المناطق، نتيجة تأثرها بعاصفة دانيال.

توقعات بسقوط أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن تتعرض مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري لأمطار متوسطة، قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على فترات متقطعة، بينما تتعرض مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة لأمطار خفيفة، وقد تكون خفيفة إلى متوسطة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، بسبب العاصفة دانيال.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنه تنشط الرياح على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد ومدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم

وبالنسبة لحالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة، من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 12-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 الصغرى 30 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 29 درجة مئوية.