تفاصيل انطلاق المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023 بالإمارات

كشف محمد عبيد، موفد قناة القاهرة الإخبارية، عن حضور واسع للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023، تزامنا مع انطلاقه بالإمارات، موضحا أن الحضور الكبير شمل كل المستويات من المشاركين وورش العمل، أو حتى الجلسات.

عبيد: مناقشة العديد من الموضوعات على طاولة المنتدى

أضاف «عبيد»، خلال تغطية خاصة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالإمارات، المُذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ هناك العديد من الموضوعات المهمة التي يتم مناقشتها في المنتدى، ما يعظم من أهميته الكبيرة، لا سيما وأنه ينطلق ليناقش قضايا تهم الجميع، وليس الدول العربية فقط.

مناقشة قضايا الاستدامة

وتابع أنَّ العنوان الأبرز للمنتدى اليوم، هو «موارد اليوم.. ثروات الغد»، الذي يتحدث بشكل كبير ويسلط الضوء على قضايا الاستدامة، وكيفية تنفيذ الدول خطط تنمية مستدامة تساهم في رفاهية الأجيال القادمة، وألا يعانوا من نقص في الموارد كما نشهده بالعديد من الدول.

وأوضح «عبيد»، أنَّ قضايا تغير المناخ تأخذ حيز كبير من نقاشات هذا المؤتمر، خاصةً مع استضافه الإمارات خلال أقل من شهرين لمؤتمر cop28، أو قمة المناخ الثامنة والعشرين، والحديث حاليا يتناول ما ستقدمه البلاد في المؤتمر وخطة ستدعو لتبنيها من أجل السيطرة على التغيرات المناخية المتسارعة ودعوة للالتزام بخفض الانبعاثات الحرارية.