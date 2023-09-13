مسؤولون يحذرون من انهيار السدود في ليبيا: تهدد بكارثة جديدة

حذر مسؤولون ليبيون من انهيار السدود في ليبيا بعدما ضربتها العاصفة دانيال، وبدأت المياه تتدفق في المدينة جارفه معها الأبنية وأي أشخاص بداخلها مما تعد أعنف حادث من الظواهر الطبيعية التي تحدث في ليبيا، بحسب ما ذكرته صحيفة «اندبندنت البريطانية».

انهيار السدود في ليبيا

وحذر المسؤولون في غرفة الطوارئ بالهلال الأحمر الليبي، من انهيار السدود في ليبيا وخاصة في الوقت الحالي سد جازا في بلدة برسيس شمال شرقي البلاد، فيما وصل عدد ضحايا السيول إلى 5300 شخص.

وأشار مسؤول إلى أنه إذ انهار سد جازا بليبيا ستحدث كارثة في مدينة برسيس، بينما حذر آخر أنه إذا انهار السد سيتكرر نفس مأساة وداي درنة مطالبًا الجهات المسؤولة بتوفير مضخات شفط لتخفيف منسوب المياه عند السد.

تحذيرات من انهيار السدود في ليبيا

وأكد المسؤولون أن هذه المطالبة تأتي بالحرص من انهيار السدود في ليبيا، في إطار الحرص والاحتياط لعدم حدوث أي شيء في المستقبل مثلما حدث الآن من انهيار السدود في ليبيا، ومن ناحية وادي زازا فإن الحالة ما زال مستقرة ولم ترد إليهم أي تحذيرات حتى الآن متعلقة بانهيار السد الواقع جنوبي مناطق برسيس والمبني شرقي بنغازي.

ويصل ارتفاع سد جازا إلى أكثر من 200 قدم ويقع في بلدة برسيس، ويشير السكان إلى أنه عندما بدأت الأمطار بنزول بطريقة غزيرة وغير مسبوقة فاضت مياه السد باتجاه المناطق السكنية، مما ساعد في جرف المياه للمباني والسيارات.