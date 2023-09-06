محافظ الإسكندرية: زراعة 2300 شجرة بالأحياء ضمن المبادرة الرئاسية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تسعى إلى زيادة المسطحات الخضراء بجميع الأحياء، لافتا إلى أن الإدارة العامة للحدائق المركزية بقيادة محمد الحلواني قامت من بداية تنفيذ المبادرة الرئاسية «زراعة 100 مليون شجرة» بزراعة نحو 2300 شجرة مثمرة وغير مثمرة بأحياء الإسكندرية.

رفع كفاءة ميادين الإسكندرية

ومن جانبها، تابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، أعمال الزراعات بالتنسيق مع الجهات المعنية بأحياء الإسكندرية، وذلك لرفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة وزيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

تفاصيل الأسبوع 54 من المبادرة الرئاسية

وأضافت مسعود، أنه خلال الأسبوع 54 من المبادرة الرئاسية جرى زراعة 100 مليون شجرة؛ 5 آلاف شجرة مثمرة وغير مثمرة، مقسمة إلى زراعة 1422 شتلة مثمرة نطاق مركز ومدينة برج العرب، بالإضافة إلى زراعة 1000 شتلة مثمرة بحي العامرية ثان، وزراعة 635 شتلة مثمرة بحي غرب، وزراعة 630 شتلة مثمرة بحي شرق، وزراعه 573 شتلة مثمرة بحي منتزة أول، وزراعة 385 شتلة مثمرة بحي بمعرفة الإدارة العامة للحدائق المركزية، وزراعة 250 شتلة مثمرة بحي المنتزة ثان، وزراعه 60 شتلة مثمرة بحي العجمى، وزراعة 25 شتلة مثمرة بحي وسط.