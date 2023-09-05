محافظ الإسكندرية يستقبل وزير الإسكان لمتابعة مشروعات الصرف الصحي

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بديوان عام محافظة الإسكندرية، وذلك لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية الكبرى المنفذة على أرض محافظة الإسكندرية.

واستمع المحافظ لشرح عن مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار، والذي يتضمن 9 مراحل تخدم 150 نقطة ساخنة لتجمع مياه الأمطار بالإسكندرية حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى في مناطق (الشاطبى- كليوبترا – لوران)، وجاري العمل الآن في المرحلة الثانية بمناطق (ميدان فيكتور عمانويل - شارع النقل والهندسة - محمد نجيب سيدي بشر) وتم مراعاة التنسيق مع جميع المرافق المياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات قبل بدء أعمال الرصف لمراعاة خطوط الانحدار.

تنسيق لإنجاز المشروعات

وأوضح محافظ الإسكندرية أن هناك تنسيق من أجل سرعة إنجاز تلك المشروعات وفق جدولها الزمنى المتفق عليه، مشيرا إلى أنه خلال تنفيذ تلك المشروعات يتم التعامل مع كافة المعوقات التى يتم إيجادها داخل بنية تحتية متهالكة لم يتم تطويرها منذ عشرات السنين.