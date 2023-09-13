«المهيري»: الإمارات تخطط لزيادة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030

تحدثت وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسة كدلس الإمارات للأمن الغذائي، مريم بنت محمد المهيري، أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى السابع للاتصال الحكومي، في مدينة الشارقة، عن مفهوم الاستدامة، وذلك في كلمتها تحت عنوان «كيف نبني للبشرية مستقبلاً مستداماً؟»، والتي أكدت خلالها أن الاستدامة في الإمارات هي رحلة بدأها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، واستكملها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ويسير على خطاهما الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإخوانه حكّام الإمارات، مشيرةً إلى جهود الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يرسخ نهجاً جديداً للاستدامة في التعليم والثقافة والبيئة والتنمية.

وقالت «المهيري» في كلمتها: «نخطط في الإمارات لمضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة بنحو ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030»، حيث تُعد الإمارات أولى دول المنطقة التي توقع على اتفاق باريس للمناخ، كما أعلنت عن استراتيجيتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وأضافت أنه «لتحقيق ذلك، التزمت الدولة بتقليل الانبعاثات بنسبة 40% بحلول 2030، كما تعمل جميع الإمارات السبع معًا لحماية التنوع البيولوجي الهائل، والأنواع المهددة بالانقراض، وبناء أكبر حاضنة للشعاب المرجانية في العالم، وستكون بمساحة 300 ألف متر مربع عند اكتمالها».

وأضافت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية أنه سيتم زيادة زراعة أشجار القرم لمكافحة انبعاثات الكربون، مشيرةً إلى أن «تحالف القِرم من أجل المناخ»، الذي يضم 17 شريكًا عالميًا، يقلدون تجربة الإمارات في زيادة غطاء القرم المحلي لديهم، حقق نجاحًا كبيرًا حتى الآن، مشيرةً إلى أنه «من خلال مؤتمر (COP28)، نريد تحقيق هدف واحد، هو حماية الأرض بخطوات ملموسة، وترك إرث من خلال تشجيع الحاضرين على التوقيع على إعلاننا بشأن الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء».

وتابعت المهيري أن تجربة الإمارات في مجال الاستدامة تتميز بالواقعية؛ فهي تضع استراتيجيات وحلولاً مبتكرة للحفاظ على الموارد والتنمية المستدامة، حيث لم تكتفِ بالنفط كمورد رئيس للطاقة، بل أدركت قيادتها الرشيدة أن النفط مورد ينضب، وأن آخر برميل نفط هو احتفال وليس أزمة، لذلك، توسعت الإمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، وخططت لزيادة مساهمتها في مجموع الطاقة المتجددة، كما تسير الإمارات بخطى واثقة لتشغيل محطة «براكة» للطاقة النووية النظيفة، لتوفير احتياجات الدولة من الكهرباء بطريقة نظيفة وآمنة.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الإمارات على التزاماتها الدولية في مجال حماية البيئة وخفض الانبعاثات، وتشارك في الاتفاقيات والمبادرات التي تهدف إلى مواجهة التغير المناخي والحفاظ على كوكب الأرض.