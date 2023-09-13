استمرار رفع درجة الاستعداد في بني سويف للتعامل مع تقلبات الطقس

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، استمرار رفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية ومرافق الخدمات، واتخاذ الإجراءات اللازمة، للتعامل مع أي تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بالاستعداد الدائم للتعامل مع أي مواقف طارئة، خاصة في ضوء ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ وما يصاحبها من نشاط للرباح تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض محافظات شمال الصعيد، بجانب توقعات بسقوط أمطار من متوسطة إلى خفيفة على السواحل الشمالية والشرقية و الغربية وشمال وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.

جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول

وشدد محافظ بني سويف على متابعة تطبيق كل التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول، مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه أو الأمطا، إضافة إلى متابعة مخرات السيول بدائرة المحافظة، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال أي سيول محتملة أوأمطار.

مناقشة تقارير غرفة العمليات

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش لقائه السكرتير العام اللواء بديوان عام المحافظة اليوم، لمناقشة تقارير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، بشأن متابعة تنفيذ خطة الاستعدادات التي أعدتها المحافظة للتعامل مع الأزمات والمواقف الطارئة وتقليات الطقس والتغيرات في الأحوال الجوية، حيث يشترك في تنفيذ الخطة كافة الأجهزة المعنية من: الري، الصحة، والتموين، والطرق والنقل، والطرق والكباري، التضامن الاجتماعي، والإسعاف، والحماية المدنية والوحدات المحلية.

رفع درجة الاستعداد بقطاع المياه والصرف

ووجه المحافظ مسؤولى قطاع المياه والصرف برفع درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف الصحي وأنها تعمل بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، مع التأكيد على استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه و بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار.