سمير طنطاوي: العاصفة دانيال من تداعيات التغيرات المناخية

قال الدكتور سمير طنطاوي استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، وعضو الهيئة الدولية لتغير المناخ، إن التغيرات المناخية أصحبت قضية محل اهتمام من كل الأطياف، موضحًا أنّه حتى وقت قريب كانت التغيرات المناخية ليست أولوية لدى بعضا لدول، لكن الآن أصبحت التغيرات المناخية تتصدر المشهد بسب تأثير تداعياتها على دول العالم لعل أبرزها العاصفة دانيال.

التغيرات المناخية

وقال استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، في تصريحات لبرنامج «مساء دي إم سي»، على قناة dmc، إنّ التغيرات المناخية أضرارها لا يمكن تفاديها ولا يمكن التكيف معها؛ لأن النظم البيئة لا يمكن أن تتحمل تداعيات هذه الظاهرة.

مواجهة تلك الظاهرة

وتابع الدكتور سمير طنطاوى: «إذا زاد التغيرات المناخية إلى حد معين قد نصل إلى نقطة اللا عودة، لكن حتى الآن هناك بارقة أمل أن يتحد العالم، ويكون هناك اتفاق بين قادة العالم لمواجهة تلك الظاهرة ولا ينبغي أن تزيد درجة حرارة الأرض عن 1.5 درجة مئوية».